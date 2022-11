PFDK, Belhanda'ya 2 maç ceza verdi

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"1- MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 11.11.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

2- Trabzonspor'un 11.11.2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 70.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 407 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Medipol Başakşehir FK'nın, 12.11.2022 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Galatasaray'ın, 12.11.2022 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Fenerbahçe'nin, 12.11.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Giresunspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN F, G, SPOR TOTO TRİBÜN C, D, KUZEY TRİBÜN D, E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MARATON ÜST TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

6- Giresunspor Kulübü'nün, 12.11.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe- Giresunspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- Adana Demirspor sporcusu Younes Belhanda'nın, 11.11.2022 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 17.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Kayserispor Kulübü'nün, 13.11.2022 tarihinde oynanan Kayserispor-Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT C, D, E, F, DOĞU TRİBÜN DOĞU ALT C, D, E, DOĞU ÜST K, L, M bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Ferhat Kök'ün, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Emel Karkuş'un, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Oğuz Korkmaz'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Abdullah Tükenmez'in, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü görevlisi Esra Toybıyık'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

9- Tuzlaspor sporcusu Abdoulaye Cisse'nin, 13.11.2022 tarihinde oynanan Tuzlaspor -Yılport Samsunspor Spor Toto 1. Lig Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakadan men ve 8.700.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

10- Sakaryaspor'un, 14.11.2022 tarihinde oynanan Sakaryaspor-Çaykur Rizespor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT TRİBÜN 134 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- Pendikspor antrenörü Uğur Okur'un, 12.11.2022 tarihinde oynanan Pendikspor -Bodrumspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 8.700.-TL para cezası ile cezalandırılmasına

12- Altay Kulübü'nün, 13.11.2022 tarihinde oynanan Altınordu-Altay Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI MİSAFİR TRİBÜN 445 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Altay Kulübü sporcusu Ceyhun Gülselam'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

13- Eyüpspor Kulübü'nün, 13.11.2022 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Eyüpspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

14- Göztepe'nin, 14.11.2022 tarihinde oynanan Göztepe-Ankara Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

15- Ankara Keçiörengücü Kulübü'nün, 14.11.2022 tarihinde oynanan Göztepe-Ankara Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

