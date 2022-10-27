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PFDK, Bursaspor'a 14 bin TL para cezası verdi

PFDK, Bursaspor'a 14 bin TL para cezası verdi
PFDK, Bursaspor'a 14 bin TL para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Bursaspor’a İnegölspor maçı sonrası taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin TL para cezasına çaptırdı. İnegölspor da aynı cezayı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde: “Bursaspor Kulübü'nün, 23.10.2022 tarihinde oynanan Bursaspor-İnegölspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Barış Yalım

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