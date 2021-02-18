PFDK, Bursaspor'a maske takmama cezası verdi

TFF 1. Lig'den oynanan Bursaspor-Tuzlaspor maçı sonrası yeşil-beyazlı kulübe ihtar ve para cezası geldi. TFF'den yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), maske takma zorunluluğuna uyulmadığından dolayı Bursaspor'a 12 bin TL para cezası verdi. Açıklama şu şekilde:

“Bursaspor Kulübü'nün, 15.02.2021 tarihinde oynanan Bursaspor-Tuzlaspor TFF 1. Lig müsabakasında, mensuplarının Stadyum Yerleşim Planına aykırı şekilde hareket etmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

Barış Yalım

