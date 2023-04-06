PFDK, Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi'ye 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararlar alındı:

"1- Trabzonspor'un, 01.04.2023 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜNÜ J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Kayserispor Kulübü'nün, 01.04.2023 tarihinde oynanan Trabzonspor - Kayserispor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ÜST MİSAFİR F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Galatasaray'ın, 01.04.2023 tarihinde oynanan Galatasaray.-Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 107 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Galatasaray'ın, idarecilerinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda ve Kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'in, müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddeleri uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray idarecisi Erden Timur'un, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray Teknik Sorumlusu Okan Buruk hakkında, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

4- Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, 01.04.2023 tarihinde oynanan Galatasaray -Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Fenerbahçe'nin, 02.04.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN D, SPOR TOTO TRİBÜN E, KUZEY TRİBÜN D, KUZEY TRİBÜN E, MARATON ÜST TRİBÜN F, MARATON ÜST TRİBÜN G, MARATON ÜST TRİBÜN H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Beşiktaş'ın, 02.04.2023 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamalar ve paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 300.000.-TL para cezası ile cezalandırılması,

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 36/1-b, 38/3., 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 21 Gün Hak Mahrumiyeti ve 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş İdarecisi Emre Kocadağ'ın, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

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