PFDK kararları açıklandı. Kararlara göre Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir, Fatih Karagümrük maçında rakip oyuncuya yaptığı sportmenlik dışı hareket nedeniyle 2 maçtan men edildi. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise Kasımpaşa müsabakasında hakemlere yönelik davranışı sebebiyle 1 resmi müsabakada takımının başında olamayacak. TFF internet sitesinden yayınlanan PFDK kararları şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.09.2022 tarih ve 11 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir''

İşte tüm kararlar

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