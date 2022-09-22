İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

PFDK kararları açıklandı!

PFDK kararları açıklandı!
PFDK kararları açıklandı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararları açıklanırken, Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir 2 maç, Antalyasporlu futbolcu Soner Aydoğdu 2 maç, Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise 1 maç men cezası aldı.

PFDK kararları açıklandı. Kararlara göre Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir, Fatih Karagümrük maçında rakip oyuncuya yaptığı sportmenlik dışı hareket nedeniyle 2 maçtan men edildi. Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar ise Kasımpaşa müsabakasında hakemlere yönelik davranışı sebebiyle 1 resmi müsabakada takımının başında olamayacak. TFF internet sitesinden yayınlanan PFDK kararları şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.09.2022 tarih ve 11 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir''

İşte tüm kararlar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.