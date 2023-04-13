PFDK kararları açıklandı

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararlar alındı:

“1- Trabzonspor'un, 08.04.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 190 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Kayserispor'un, 10.04.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Fatih Karagümrük, 10.04.2023 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 175 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN 207 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- Fenerbahçe'nin, 10.04.2023 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250 binTL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN 304, 305, 306 ve 307 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe'nin, yöneticisinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılması,

Fenerbahçe idarecisi Selahattin Baki'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketleri ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2 ve 10/2. maddeleri uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Ankaragücü Kulübü'nün, 08.04.2023 tarihinde oynanan Ankaragücü-İstanbulspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 175 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 203-204-205, DOĞU TRİBÜN 302-303-304, KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN 402-403-404 ve BATI TRİBÜN SOL-SAĞ numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- İstanbulspor sporcusu Valon Ethemi'nin, 08.04.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-İstanbulspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- FTA Antalyaspor, 07.04.2023 tarihinde oynanan Konyaspor-FTA Antalyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Giresunspor hakkında, 09.04.2023 tarihinde oynanan Beşiktaş-Giresunspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak hakkında, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Giresunspor idarecisi Ferhat Karademir hakkında, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

9- Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 10.04.2023 tarihinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 36/1-b, 38/2. ve 10/2. maddeleri uyarınca 28 gün hak mahrumiyeti ve 66 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”

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