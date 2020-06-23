PFDK'dan Ali Koç'a ceza yok

PFDK, daha önce 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ikinci bir ceza vermedi. PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe hakkında, 15.06.2020 tarihinde kulübün tv kanalında yapılan açıklamalar nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Fenerbahçe Başkanı Ali Yıldırım Koç hakkında, 15.06.2020 tarihinde kulübün tv kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de, isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına, Karar verilmiştir"