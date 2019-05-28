PFDK'dan Fatih Terim'e 3 maç ceza

PFDK kararları bugün yapılan toplantının ardından açıklandı. Olaylı Galatasaray - M. Başakşehir maçının ardından Fatih Terim'e 3, Ümit Davala ve Orhan Ak'a ise 1'er maç men cezası verildi.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray'ın, 19.05.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 104, 105, 106, 107, 108, 109, 205, 206, 207, 208, Güney Tribün 118, 119, 120, 121, 219, 220, 221 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Tribün 102 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray teknik sorumlusu Fatih Terim'in, rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7.800 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymaması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Aynı müsabakada Galatasaray antrenörü Ümit Davala'nın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası sahaya girerek tedbire uymaması nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün, 19.05.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Medipol Başakşehir Futbol Kulübünün, yayıncı kuruluşun soyunma odalarından görüntü almasına izin verilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Medipol Başakşehir antrenörü Orhan Ak'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."