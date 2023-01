PFDK'dan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza

TFF'nin resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Kasımpaşa, 15.01.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kasımpaşa, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kapalı Tribün C, Kale Arkası Tribün C ve E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kasımpaşa görevlisi Serkan Reçber'in, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük Kulübü tercümanı Umut Köse'nin, 15.01.2023 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fatih Karagümrük Kulübü tercümanı Umut Köse'nin, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 33.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü, 15.01.2023 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 84.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası alt tribün D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Gaziantep Futbol Kulübü, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe, 15.01.2023 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 130.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Üst Tribün A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray, 13.01.2023 tarihinde oynanan Galatasaray - Hatayspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Tribün 102, 103, 124, 401, 402, 428, Doğu Tribün 110, 111, 112, 113, 115, 210, 413, 414, 415, 416, GÜNEY TRİBÜN 117, 118, 119, 120, 121, 217, 422, 423, Kuzey Tribün 104, 105, 106, 107, 108, 109, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 406, 407, 408, 409 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Konyaspor Kulübünün, 14.01.2023 tarihinde oynanan Konyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş, 14.01.2023 tarihinde oynanan Konyaspor - Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 140.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 160.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribünü Kuzey Üst A, B, C bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 125.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Adana Demirspor, 14.01.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor - MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Kuzey Kale Arkası Alt 110, 111, Güney Kale Arkası Alt 126, Kuzey Kale Arkası Üst 215, Maraton Alt 117, 118 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

MKE Ankaragücü Kulübünün, 14.01.2023 tarihinde oynanan Adana Demirspor - MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 130.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası Üst Misafir 202, 234, 235 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000 TL Para Cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü doktoru Mehmet Mesut Çelebi'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Kayserispor Kulübünün, 13.01.2023 tarihinde oynanan Kayserispor - Sivasspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Kuzey Alt D Ve Güney Tribün Güney Alt D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Sivasspor Kulübünün, 13.01.2023 tarihinde oynanan Kayserispor - Sivasspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Üst A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Antalyaspor Kulübü sporcusu Fernando Lucas Martins'in, 14.01.2023 tarihinde oynanan Antalyaspor-Giresunspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.