PFDK'dan Galatasaray, Okan Buruk, Abdülkerim ve Erden Timur'a ceza

TFF'nin resmi sitesinden PFDK kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Kasımpaşa'nın, 23.10.2022 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Kayserispor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Kapalı Tribün E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Kayserispor Kulübü'nün, 23.10.2022 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Kayserispor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün G Blok bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Ümraniyespor Kulübü'nün, 22.10.2022 tarihinde oynanan Ümraniyespor-Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Tribün B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe, 22.10.2022 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst Tribün F, G, H, Spor Toto Tribünü E, C, D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 24.10.2022 tarihinde oynanan Giresunspor-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü sporcusu Emre Kılınç'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddesi ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Hatayspor Kulübü'nün, 24.10.2022 tarihinde oynanan Hatayspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 24.10.2022 tarihinde oynanan Hatayspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 701, 702 ve 703 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Konyaspor Kulübü'nün, 23.10.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 23.10.2022 tarihinde oynanan Galatasaray-Corendon Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribün 110, 111, 113, 115, 414, 415, 416, 417, Batı Tribün 101, 102, 124, 203, 223, 401, 402, 427, Güney Tribün 121, 217, 422, 425, Kuzey Tribün 106, 107, 209, 404, 407, 410, 411 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray sporcusu Abdülkerim Bardakcı'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray teknik sorumlusu Okan Buruk'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray teknik sorumlusu Okan Buruk'un kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray idarecisi Erden Timur'un, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b ve 35/4. maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, kulüp idarecileri ve teknik sorumluları tarafından kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Corendon Alanyaspor Kulübü malzemecisi Ali Taşpınar'ın, 23.10.2022 tarihinde oynanan Galatasaray-Corendon Alanyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezaso ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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