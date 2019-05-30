PFDK'dan Hasan Şaş'a 8 maç men cezası

PFDK kararları açıklandı. Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, ligin 33. haftasında oynadıkları Medipol Başakşehir maçında sportmenliğe aykırı davranışları sebebiyle 8 resmi müsabakadan men ve 31 bin 200 TL para cezası aldı. Sarı-kırmızılılarda Hasan Şaş'a verilen cezaların yanı sıra, idareci Şükrü Hanedar da Başakşehir maçında rakip takım mensuplarına hakareti sebebiyle 60 günlük hak mahrumiyeti cezası aldı.

PFDK'nın bugün gerçekleştirdiği toplantıda almış olduğu kararlar şu şekilde:

"Galatasaray Kulübü antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın, 19.05.2019 tarihinde oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi, görevliye yönelik saldırısı ve tekerrürü nedeniyle takdiren 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 31 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Galatasaray idarecisi Şükrü Hanedar'ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe teknik sorumlusu Tamer Tuna'nın, 26.05.2019 tarihinde oynanan Göztepe - MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü teknik sorumlusu Mustafa Kaplan'ın, 26.05.2019 tarihinde oynanan GÖZTEPE - MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 26.05.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO C, D, E, MİGROS D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, 26.05.2019 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI ALT C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Bursaspor Kulübünün, 26.05.2019 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübünün, müsabaka sonrası basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Bursaspor Kulübü sporcusu Diafra Sakho'nun, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor'un, 24.05.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor- Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100 binTL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KALE ARKASI DENİZ TRİBÜN B, C, MARATON B, C, D, KALE ARKASI DAĞ B,C,D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Trabzonspor'un, 24.05.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Trabzonspor 'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Beşiktaş'ın, 24.05.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST 415, SPOR TOTO KUZEY ALT 108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübünün, 26.05.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzusumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'nin, 24.05.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka öncesi ve müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."