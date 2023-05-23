PFDK'dan Samet Akaydin'a ceza çıkmadı

PFDK'nın bugün yaptığı toplantıda alınan kararlar şöyle:

“Medipol Başakşehir futbolcusu Mahmut Tekdemir'in, Başakşehir-Ümraniyespor müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına;

Galatasaray futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun, İstanbulspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Kasımpaşa kalecisi Günay Güvenç'in, DG Sivasspor-Kasımpaşa müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 TL para cezası ile cezalandırıldı.

Fatih Karagümrük, Adana Demirspor müsabakasında, yedek forma setlerini müsabaka organizasyon toplantısında yanlarında bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına;

Galatasaray'ın, İstanbulspor-Galatasaray maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 190 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan açık maraton tribün B, C, D, E ve misafir tribün G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine;

Aynı müsabakada, Galatasaray'ın merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 162 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Fenerbahçe'nin, Trabzonspor ile oynanan müsakada taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst Tribün F, G, H, E, Kuzey Tribün E, F, Spor Toto Tribün C, D, E, F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

Alanyaspor Kulübü Baran Boçnak'ın, Alanyaspor-Konyaspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Öte yandan Ümraniyespor Kulübü'nün, Başakşehir-Ümraniyespor müsabasındaki kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda yer alan hakem ve diğer görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına; Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar'ın, kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan paylaşımda yer alan hakem ve diğer görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına;

Fenerbahçe futbolcusu Samet Akaydin hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

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