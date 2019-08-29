İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PFDK'dan Seri'ye 2 maç men cezası

PFDK'dan Seri'ye 2 maç men cezası
PFDK'dan Seri'ye 2 maç men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Konyaspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı oyuncu Jean Michael Seri'ye 2 maç men cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle: 

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübünün, 25.08.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 

GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu AHMET OĞUZ'un, 26.08.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu PIERE YVES NICOLAS POLOMAT'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 23.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 

YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın, 25.08.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 24.08.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR F.K. - FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 24.08.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 

GALATASARAY A.Ş.'nin, 25.08.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, müsabakada zaman çizelgesine uyulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu JEAN MICHAEL SERI'nin, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, 

EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübünün, 25.08.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR - HATAYSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, 

İSTANBULSPOR A.Ş. idarecisi ECMEL FAİK SARIALİOĞLU'nun, 26.08.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ALTAY TFF 1. Lig müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.