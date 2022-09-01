PFDK'dan Valencia'ya 1 maç ceza

PFDK, bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

1- MKE Ankaragücü Kulübü'nün, 27.08.2022 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN 325 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Trabzonspor'un, 28.08.2022 tarihinde oynanan Trabzonspor -Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜNÜ I, K, J, VESTEL TRİBÜNÜ GÜNEY ALT J bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- Galatasaray'ın, 28.08.2022 tarihinde oynanan Trabzonspor -Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARASI ÜST MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST F, G1, G2 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- Beşiktaş'ın 29.08.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş - Sivasspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Kayserispor Kulübünün, 28.08.2022 tarihinde oynanan Kayserispor- Giresunspor Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Konyaspor Kulübü'nün, 29.08.2022 tarihinde oynanan Konyaspor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 400.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Konyaspor Kulübü'nün, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

7- Fenerbahçe'nin, 29.08.2022 tarihinde oynanan Konyaspor-Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 87.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe sporcusu Enner Remberto Valencia Lastra'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 8.700.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8- Bodrumspor'un, 28.08.2022 tarihinde oynanan Bodrumspor -Adanaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 35.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Bodrumspor'un, seyircilerin olası tıbbi yardım ihtiyacı için ilk yardım odası hazırlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Bodrumspor'un, Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı'nın Stadyum ve Güvenlik Genel Kriterleri F maddesi uyarınca yapılan sevk hakkında incelemenin devamına,

9- Eyüpspor Kulübü'nün, 26.08.2022 tarihinde oynanan Eyüpspor-Yeni Malatyaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜNÜ C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü'nün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Eyüpspor Kulübü'nün, protokol tribünü koltuklarının uygun şekilde numaralandırılmaması ve misafir takım taraftarlarına büfe imkanı sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

10- Pendikspor'un, 28.08.2022 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Pendikspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

11- Altay Kulübü hakkında, 28.08.2022 tarihinde oynanan Altay-Ankara Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig müsabakasında, Spor Toto 1. Lig bayrağı, sponsor tak ve panolarının bulundurmamasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

12- Sakaryaspor'un, 29.08.2022 tarihinde oynanan Sakaryaspor -Tuzlaspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor'un, basın toplantısı sırasında kullanılacak röportaj panolarında lig isim sponsorunun ismini içeren lig kompozit logosu bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada, Sakaryaspor'un, ilk yardım odalarında asgari malzeme ve gereçlerin bulunmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sakaryaspor'un, Stadyum Güvenlik Komitesi Talimatı'nın Stadyum Sınıflandırması Alt Detayları 146, 142, 143, 144, 151. maddeleri uyarınca yapılan sevk hakkında incelemenin devamına,

13- Erzurumspor FK'nın, 27.08.2022 tarihinde oynanan Erzurumspor FK-Yılport Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI A TRİBÜN B3, B7, KAPALI B TRİBÜN C1, MARATON TRİBÜN F1, G2, E5 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, Aynı müsabakada Erzurumspor FK'nın, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın, müsabakanın devre arasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 39/2. ve 39/3. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 54 gün hak mahrumiyeti ve 60.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Erzurumspor FK Antrenörü Muzaffer Bilazer'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK antrenörü Muzaffer Bilazer'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Erzurumspor FK Antrenörü Muzaffer Bilazer'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Erzurumspor FK antrenörü Serkan Zaimoğlu'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK Antrenörü Yasin Kum'un, akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada Erzurumspor FK Antrenörü Yasin Kum'un, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Erzurumspor FK Antrenörü Yasin Kum'un, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

14- Yılport Samsunspor Kulübü görevlisi Batu Kaplan'ın, 27.08.2022 tarihinde oynanan Erzurumspor Fk-Yılport Samsunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."