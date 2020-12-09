İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatı İsrail'e ulaştı

Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatı İsrail'e ulaştı
Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatı İsrail'e ulaştı

İsrail, ABD’li ilaç firması Pfizer ve Alman BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının ilk sevkiyatını teslim aldı.

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşıların kabul görmesiyle sevkiyatlarına başlandı. İngiltere'de ABD'li ilaç firması Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen aşının yaygın kullanıma geçilmesinin ardından İsrail'de Pfizer-BioNTech aşılarının ilk sevkiyatını teslim aldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında aşıları taşıyan ilk kargo uçuşu, Belçika'nın başkenti Brüksel'den Tel Aviv'in Ben Gurion Havalimanı'na ulaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, uçağın karşılanması törenine katıldı.

Uçakta 100 binden fazla korona virüs aşı dozunu bulunuyor. Aşıların bozulmaması için yolculuk sırasında sıcaklık derecesi eksi 70 derecede tutuldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Benim için en önemli olan İsrail'in aşı alması. Korona virüs aşısına güveniyorum. İsrail'de aşılanacak ilk kişilerden biri olacağım. İsrail yeterince aşı alacak“ dedi.

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein ise korona virüs mücadelesinde katılan sağlık çalışanlara teşekkür ederek yakında aşıyı alacaklarını söyledi. Edelstein, “Aşıların dağıtımının denetimini yapacağız. Salgının sonunu yakında göreceğiz. Yine de korona virüs önlemlerinin uygulamasında fayda var” ifadelerini kullandı.
Ülkeye gelen korona virüs aşıları İsrail merkezli ilaç şirketi Teva'ya yönlendirilecek. Öte yandan, İsrail, geçen ay 8 milyon aşı dozu sipariş etmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.