İhlas Haber Ajansı

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Pfizer BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının güvenli olduğunu açıkladı

Pfizer BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının güvenli olduğunu açıkladı
Pfizer BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının güvenli olduğunu açıkladı

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklar için etkili ve güvenli olduğunu duyurdu.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının klinik denemeler sonucunda 5-11 yaş arasındaki çocuklar için güvenliği olduğunu açıkladı.

Pfizer, aşının söz konusu yaş grubuna yönelik acil kullanım onayı için ABD İlaç ve Gıda Dairesi'ne (FDA) başvuruda bulunacağını belirtti.

Daha önce 12 yaş için kullanım izni alan Pfizer-BioNTech aşısı, 5-11 yaş aralığındaki çocuklara daha düşük dozda uygulandı. Pfizer'ın Aşı Geliştirilmesinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı William Gruber yaptığı açıklamada, çocukların ikinci dozun ardından gençler ve yetişkinler kadar güçlü antikorlar geliştirdiğini söyledi.

Çocuklara uygulanan dozun güvenliğinin kanıtlandığını belirten Gruber, aşının çocuklarda da kol ağrısı ve ateş gibi benzer geçici yan etkiler gösterdiğini söyledi.

Gruber, Pfizer ve BioNTech'in kullanım onayı için FDA'ya başvuruda bulunduktan sonra Avrupa Birliği ve İngiltere'den de kullanım onayı talep edeceğini belirtti.

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