Pfizer: 'Korona virüs aşısı 12-15 yaş arası çocuklarda yüzde 100 etkili'

Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında farklı yaş aralıkları üzerinde aşı çalışmaları sürdürülüyor. ABD'li ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile korona virüse karşı ortaklaşa ürettiği aşının 12-15 yaş arası çocuklar üzerinde yürütülen klinik denemelerin sonuçlarını açıkladı. Toplam 2 bin 260 kişi üzerinde yürütülen çalışma sonucu aşılanan 12-15 yaş arası çocukların virüse karşı antikor geliştirdiği tespit edildi. Aşının semptomatik vakalara karşı yüzde 100 etkili olduğu vurgulanırken, herhangi bir güvenlik sorununa rastlanmadığı kaydedildi.

Pfizer CEO'su Albert Bourla yaptığı açıklamada, aşıyı söz konusu yaş aralığındaki çocuklara hızla ulaştırmayı umduğunu ifade ederek, "Bu verileri önümüzdeki haftalarda acil kullanım izninde yapılması önerilen bir değişiklik ile birlikte ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılının başlangıcından önce bu yaş grubunu aşılamaya başlama umuduyla dünyadaki diğer düzenleyici kurumlara sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.