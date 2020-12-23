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Pfizer temmuza kadar ABD'ye 100 milyon doz daha aşı sağlayacak

Pfizer temmuza kadar ABD'ye 100 milyon doz daha aşı sağlayacak
Pfizer temmuza kadar ABD'ye 100 milyon doz daha aşı sağlayacak

ABD hükümeti, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile korona virüs aşısından 100 milyon doz daha satın almak üzere anlaşma yaptı.

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında en fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de mücadele sürüyor. ABD hükümetinin Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in birlikte geliştirdiği Covid-19 aşısından ek 100 milyon doz daha alacağı açıklandı.

Pfizer'dan yapılan açıklamada, ABD ile daha önce yapılan anlaşma kapsamında 100 milyon dozun üzerine 100 milyon doz aşı daha sağlanacağı duyuruldu. Hükümetin 100 milyon ek doz için yaklaşık 2 milyar dolar ödeyeceği belirtildi. Şirketin en az 70 milyon dozu 30 Haziran'a kadar, geri kalanı ise 31 Temmuz'a kadar ABD'ye teslim edeceği aktarıldı.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar yaptığı açıklamada, "Bu yeni satın alma işlemi halka, bunu isteyen her Amerikalıyı Haziran 2021'e kadar aşılamak için yeterli kaynağa sahip olacağımız konusunda daha da fazla güven verebilir" dedi.

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