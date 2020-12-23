İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısı BAE 'e ulaştı

Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısı BAE 'e ulaştı
Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşısı BAE 'e ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının ilk sevkiyatını teslim aldı.

Korona virüs salgınına karşı geliştirilen aşıların kabul görmesiyle sevkiyatlar devam ediyor. ABD'de Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının farklı ülkelere ulaşmaya devam ediyor. Pfizer/BioNTech'in korona virüs aşısı Belçika'nın başkenti Brüksel'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı (BAE) Dubai'ye ulaştı. Aşıların sevkiyatı, Emirates Havayollarına bağlı SkyPharma kargo şirketi aracılığıyla gerçekleştirildi.

BAE Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısına acil kullanımı için dün onay verdiğini duyurmuştu. BAE, daha önce Çin'in Sinopharm şirketinden aldığı korona virüs aşısı 9 Aralık'tan itibaren vatandaşlara aşı yapılmaya başlanmıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.