Pfizer'in Covid-19 hapları Güney Kore'ye teslim edildi

Güney Kore, korona virüsün Omicron mutasyondan kaynaklanan vaka artışıyla mücadelesini sürdürüyor. ABD merkezli ilaç firması Pfizer'ın korona virüse karşı geliştirilen "Paxlovid" adlı ilacın ilk partisi, Güney Koreli yetkililerle imzalanan anlaşma kapsamında ülkeye gönderildi. İlacın ilk partisini taşıyan uçak Incheon Uluslararası Havalimanı'na indi. Ecza deposuna taşınan ilaçlar, Cuma gününden itibaren ülke genelindeki hastalara uygulanmaya başlanacak. İlk etapta 21 bin kişi ilaçtan faydalanabilecek. Yetkililere göre ikinci parti, Ocak ayı sonuna kadar Güney Kore'ye teslim edilecek.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden Lim Sook-young, ilaca yönelik, "Klinik deneyler bu ilacın hastaneye yatış veya ölüm riskini yüzde 88 oranında azaltabileceğini göstermiştir" dedi.

12 yaş ve üstündekiler kullanabilecek

Güney Kore Gıda ve İlaç Dairesi Bakanı Kim Gang-li 27 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Pfizer'in Covid-19'a karşı geliştirdiği Paxlovid antiviral hapına acil kullanım onayı verildiğini duyurmuştu. Hafif semptomlar gösteren ve Covid-19'a yakalanma oranı yüksek olan kişilerde kullanılacak olan Paxlovid ilacının, 12 yaş ve üstü en az 40 kilogram ağırlığında olan kişilere verileceği belirtilmişti.

Ağızdan alınan ilacın Covid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra, semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekiyor. Paxlovid "Ritonavir" adı verilen antiviral ilaçla birlikte kullanılacak, 5 gün boyunca günde 2 kez olmak üzere (2 adet Nirmatrelvir ve 1 adet Ritonavir) toplam 30 adet hap alınacak.

Aşılarını tamamlayanların oranı yüzde 83.5

Güney Kore'de korona virüs salgınında son 24 saatte 4 bin 162 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 679 bin 30'a yükseldi. Son 24 saatte 44 kişinin virüse yenik düştüğü ülkede toplam can kaybı 6 bin 210'a ulaştı. Yaklaşık 53 milyon nüfuslu ülkede korona virüse karşı 2 doz aşı yaptıranların oranı yüzde 83.5 olarak açıklandı.