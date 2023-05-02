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Philadelphia, Boston karşısında serinin ilk maçını kazandı

Philadelphia, Boston karşısında serinin ilk maçını kazandı
Philadelphia, Boston karşısında serinin ilk maçını kazandı

NBA play-off’ları Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Philadelphia 76ers, deplasmanda karşılaştığı Boston Celtics’i 119-115’lik skorla yendi. Philadelphia’da James Harden, 45 sayı ve 6 asistle oynadı.

NBA play-off'larında heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı yarı final ilk maçında Philadelphia 76ers, konuk olduğu Boston Celtics'i 119-115 mağlup etti ve seriye galibiyetle başladı. Philadelphia'da James Harden 45 sayı ve 6 asist, Tyrese Maxey 26 sayı, Tobias Harris de 18 sayıyla mücadele etti. Boston'da ise Jayson Tatum'un 39 sayı ve 11 ribaundu, Jaylen Brown'un 23 sayı ve 6 ribaundu, Malcolm Brogdon'un da 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Serinin 2. maçı, 3 Mayıs'ta yine Boston'un sahasında oynanacak.

Denver, Phoenix'i yenerek seriyi 2-0 yaptı

Batı Konferansı play-off yarı final ikinci maçında Denver Nuggets, evinde Phoenix Suns'ı 97-87'lik skorla yenerek seride durumu 2-0 yaptı. Denver'da Nikola Jokic 39 sayı ve 16 ribaundluk double-double performansıyla takımını galibiyete taşıdı. Ev sahibinde Aaron Gordon 16 sayı, Kentavious Caldwell-Pope da 14 sayıyla katkı verdi. Phoenix'de ise Devin Booker 35 sayı ve 6 asist, Kevin Durant 24 sayı ve 8 ribaund, Deandre Ayton da 14 sayı ve 8 ribaundla oynadı. Serinin 3. karşılaşması, 5 Mayıs'ta Phoenix'in ev sahipliğinde yapılacak.

Yunus Emre Öztaş

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