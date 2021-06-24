Phuket Adası, 1 Temmuz'dan itibaren aşılananlara kapılarını açacak

Tayland'ın dünyaca ünlü turistik adası Phuket'te korona virüse (Covid-19) karşı toplu aşılama programı, turizm gelirlerinin ülke ekonomisindeki payı nedeniyle ülkenin geri kalanından 2 ay önce başlamış, aşılananlara yönelik karantinasız seyahat uygulamasının ise 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceği belirtilmişti.

Tayland'da hükümet sözcüsü Anucha Burapchaisri, geçtiğimiz salı günü yapılan kabine toplantısında, Covid-19 aşısının her iki dozunu da yaptıran yurtdışı ziyaretçiler için zorunlu karantina şartının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılmasının onaylandığını duyurdu.

Phuket Sandbox olarak adlandırılan karantinasız seyahat planı kapsamında yurtdışı ziyaretçilerin, Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış olmaları ve hükümetin düşük veya orta riskli olarak kabul ettiği ülkelerden gelmeleri koşuluyla karantina şartı olmadan adaya özgürce giriş yapmalarına izin verilecek.

Tayland veya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanmış aşıları yaptırması gereken yurtdışı ziyaretçilerden, 100 bin dolarlık Covid-19 sağlık sigortası poliçesi ve varıştan sonraki 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri isteniyor.

Durum kötüye giderse yeniden açılma iptal olabilir

Tayland hükümeti, Phuket'teki haftalık vaka sayısının 90'ı aşması, 3 ilçede veya 6'dan fazla köyde bulaşma görülmesi veya sağlık tesislerinin kapasitelerinin yüzde 80'i aşması gibi durumlar söz konusu olursa yeniden açılmayı iptal edecek.

Geçtiğimiz Ekim ayının başlarından bu yana Tayland, turizme bağımlı ekonomisini canlandırmak için Phuket Adası'nı aşılanan yurtdışı ziyaretçilerine açma konusunu görüşüyordu. Phuket Adası, yeniden açılma planlarında pilot program olarak kabul ediliyor.

İLGİLİ HABER Sağlık Bakanlığı açıkladı! Aşılamada 45 milyon doz aşıldı

İLGİLİ HABER Ukrayna 4 ülkeye PCR şartı getirdi