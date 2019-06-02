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Pide kuyruğundaki kadına silahlı saldırının failleri yakalandı

Pide kuyruğundaki kadına silahlı saldırının failleri yakalandı
Pide kuyruğundaki kadına silahlı saldırının failleri yakalandı

Kartal’da pide kuyruğunda bekleyen 33 yaşındaki kadını silahla vurarak yaralayan 2 kişi yakalandı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kartal'da fırından pide alan kadına silahlı saldırı kamerada - Tıkla İzle

Kartal'da dün akşam saat 19.00 sıralarında pide kuyruğunda bekleyen 33 yaşındaki K.K. isimli kadının silahla yaralanması olayına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, bahse konu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen A.O.S. (26) ve F.V. (37) isimli erkek şahısların yakalanarak gözaltına alındıkları belirtildi. Açıklamada ayrıca bugün adli makamlara sevk edilen 2 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. 

Öte yandan, olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.  

Kartal'da fırından pide alan kadına silahlı saldırı kamerada

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