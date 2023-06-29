İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pide salonu alev alev yandı

Pide salonu alev alev yandı
Pide salonu alev alev yandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, ahşap bir binadaki pide salonunda çıkan yangında alevler göğe yükseldi.

Pide salonu alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, Lüleburgaz'ın Kocasinan Mahallesi Orduevi karşısındaki bir pide salonunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, ahşap binada hizmet veren pide salonunda akşam saat 20.50 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bir anda büyüyerek ahşap binayı sardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Lüleburgaz itfaiye ekipleri, alev alev yanan ahşap binaya müdahale etti. Köpük de kullanan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını tamamen söndürdü.

Yangın sonrası pide salonu kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Tolga Keserci

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.