Pideye lezzeti 40 yıllık kara fırın veriliyor

Ramazan ayının gelmesiyle iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi ramazan pidesi de fırınlarda çıkmaya başladı. İftar ve sahur sofralarının başköşesinde yer alan ramazan pidesinin lezzetini ise 25 yıllık fırıncı Yavuz Kurt anlattı. Düzce'de 40 yıllık kara fırın tabir edilen odun ateşi ile yanan taş fırında pide, ekmek ve simit yapan Kurt, pideye lezzetinin hamuruna katılan sevgi ile birlikte olmazsa olmaz kara fırın olduğunu dile getirdi.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız

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