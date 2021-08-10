Pikap ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Çağlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.K. idaresindeki 23 ES 989 plakalı otomobil ile 10 NG 339 plakalı pikap çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya döndü. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hamdin Kılıç



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