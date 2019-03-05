Pikap ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nden Fevziye Mahallesi istikametine gitmekte olan H.D. (43) idaresindeki 42 GD 795 plakalı pikap ile A.Y. yönetimindeki 42 BVL 97 plakalı otomobil tali yol kavşağı Belediye Hamamı yanında çarpıştı. Kazada, 42 BVL 97 plakalı otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan U.M. (37) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş