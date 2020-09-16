Piknik alanında tarihi eser satmaya çalışırken JASAT'a yakalandı

Olay, Honaz ilçesi ve mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Göz Piknik alanında ve mahallelerde vatandaşlara tarihi kandil satmaya çalışan 50 yaşındaki E.Ö. isimli şahıs jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve ilçe jandarma komutanlığı tarafından fiziki takibe alındı. Piknik alanına gelen ve tarihi eser satmaya çalışan E.Ö.'ye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde aramada Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 44 adet kandil ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsın işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Semih Can Yılmaz

