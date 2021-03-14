Piknik bahanesiyle kandırılıp dağa kaçırıldı

Erzurum'da üniversite 2'nci sınıf öğrencisiyken zorla dağa götürülen Burak Ölmez'in annesi Gülsen Ölmez, "Oğlumu, piknik bahanesiyle yiyecek ve içeceğine ilaç atıp götürdüler. Oğlumu 1 yıl boyunca aradım, önce bana yok dediler. Ardından bana içerisinde oğlumun fotoğrafının olduğu CD'leri verip gönderdiler" dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 558 gündür evlat nöbetinde olan ailelerin eylemi kararlı bir şekilde sürüyor. 2014 yılında Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisiyken terör örgütü PKK tarafından 20 yaşındayken kaçırılan Burak'ın Ardahan'dan gelen annesi Gülsen Ölmez, 558 gündür eyleme devam ediyor.

'Önce yok dediler, sonra fotoğrafını verdiler'

Oğlunun terör örgütü yandaşları olan HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını belirten anne Ölmez, "Erzurum'da okuyordu oğlum, 2'nci sınıf öğrencisiydi. Matematik öğretmeni olacaktı. Orada HDP'nin düzenlediği piknikle oğlumla birlikte 52 üniversiteli genci yemek veya içtiklerine ilaç bırakarak uyuttuktan sonra götürüyorlar. 7 yıldır ben çocuğumdan bir haber alamadım. Terör kamplarının olduğu Gara, Kandil ve Metina ile diğer kamplarda oğlumu aradım. Orada bulunanlarla görüştüm, fakat bana oğlumun yanlarında olmadıklarını söylediler. 1 yıl boyunca oğlumu aradım, en son gittiğimde oğlumu görmeden gitmeyeceğimi söyledim. Onlar da bana bir CD verdiler, içerisinde oğlumun 4 adet fotoğrafı vardı ve bizlere gidin çocuğunuz burada dediler" diye konuştu.

'Oğlum onların içerisinde olmasın, devletimin elinde olsun'

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan acılı anne, "Burak'ım dön gel, biz seni bekliyoruz gel. Korkma, devletimize, güvenlik güçlerimize, askerlerimize sığınsın. Kaçıp gel teslim ol. Hiçbir ceza yok, ceza olsa da devletimin elinde olsun benim oğlum. Cezası da var ise gelsin devletimden cezasını alsın ama burada olsun. Onların içerisinden çıksın. Ne olursun Burak, sen onların içerisinde ne yapıyorsun, çık gel onların içerisinde kalma ve çık gel" şeklinde konuştu.

Sedat Irmak - Murat Başal

