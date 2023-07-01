Piknik faciası cep telefonu kamerasında

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Suriye sınırında yer alan Çiçekalan kırsal Mahallesinde yaşandı. Gaziantep'ten bayram ziyareti için Birecik'e gelen akrabalar, piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına gitti.

Suda çırpındıkları anlar kamerada

Suya giren 5 kişi iddiaya göre, şiddetlenen akıntıya kapıldı. Çevredekiler suda çırpınan şahısları kurtarmak için büyük çaba harcarken kıyıdaki yakınları olup bitenleri gözyaşları ve çığlıklar atarak izledi.

2 ölü, 3 yaralı

Yaşana feci olayda Baran Yavuz (16) ile Müslüm Yavuz (43) kurtarılamayarak hayatını kaybederken hastanede tedavi altına alınan Osman Y. (40), İbrahim Halil Y.(16) ve Osman Y.'nin (44) ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hüseyin Bozkurt

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