Piknik faciasında göletten 2 kişinin cansız bedenini polis kurbağa adamlar çıkardı

Olay, sabah erken saatlerde Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hocalar Lisesi'nde öğrenim gören lise son sınıf öğrencisi gençler öğretmenleri ile birlikte yıl sonu pikniği için tabiat parkına geldi. Gençlerden birisi burada bulunan göletin üzerindeki köprüye çıkarak fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada ismi öğrenilmeyen genç dengesini kaybederek gölete düştü. Bunu gören arkadaşları Mehmet Can Küçükoğlu ile Ramazan Aydın suya atladı. Ancak onlar da boğulmaya başlayınca bu defa içlerinden birinin öğrencileri getiren servisin şoförü olduğu belirtilen Yusuf Keser ve Halil Erkan'da suya atladı. Ancak onlarda boğularak suda kayboldu.

2 kişinin cansız bedeni 1 saatlik uğraş sonrası çıkarıldı

Bu sırada arkadaşlarının çırpındığını gören öğrenci gurubu üyeleri ise onları buldukları ağaç dallarını atarak kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine grup üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri bot ile suya inerek şahısların cenazeleri çıkarmak için çalışma yaptı. Yaklaşık 1 saat süren bir çalışma sonrası ekipler Küçükoğlu ve Aydın'ın cansız bedenlerine ulaştı. Ancak daha derinde olan Keser ve Erkan'ı sudan çıkaramadı.

Derine batan 2 kişinin cenazesini Konya'dan gelen kurbağa adamlar çıkardı

Sonrasında ise bölgeye balık adamlar istendi. Bunun üzerine bölgeye Konya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği Kurbağa Adamlar sevk edildi. Olay yerine gelen balık adamlar yaklaşık 15 dakika süren bir çalışma sonrası Keser ve Erkan'ın cenazelerini sudan çıkardı.

Cenazeler ardından otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ali Bayar - Mehmet Karakaş



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