Pınar Baykan'ı öldüren sanığa hakimden uyarı

Fatih'te 6 Mart 2020 tarihinde tartıştığı 2 yaşında bir kız çocuk annesi, bankacı eşi Pınar Baykan'ı (32) eşini 6 kez bıçaklayarak öldüren şüpheli Erhan Baykan'ın (38) ‘eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanık Erkan Baykan, Pınar Baykan'ın annesi Nimet Umay, ağabeyi Fatih Umay ve tarafların avukatları hazır bulundu.

“Sanık sesi titremeden olayı anlatmıştır”

Babası Cemal Umay'ın üzüntü nedeniyle vefat ettiği söyleyen Pınar Baykan'ın ağabeyi Fatih Umay, “Olayın üzerinden 8 ay gibi bir zaman geçmiştir. Dosya içerisinde eksiklik bulunmamaktadır. Sanık ilk celsede, sesi titremeden olayları anlatmıştır. Bir an önce karar verilmesini ve sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Duruşmada, olay yeri inceleme ekibinin çekmiş olduğu fotoğraflar gösterildi ve videolar izlendi.

“Aklıma patates geldiği için patates dedim”

Görüntüleri izlemesine karşın, önceki savunmalarının dışında bir şeyi hatırlamadığını söyleyen sanık Erkan Baykan, “Bıçağı attığım yeri polislere göstermiştim. Görüntülerde salonda bulunan bıçağın neden orada durduğunu bilmiyorum. İlk duruşmadaki beyanımda söylediğim, karakolda verdiğim ifadede patates aklıma gelmişti. Eşimin mutfakta bir şey doğradığını söylemeye çalıştım ancak ne doğradığını bilmiyordum. Aklıma geldiği için patates dedim” diye konuştu.

“Hangi gerekçeyle görüştüğümüzü hatırlamıyorum”

Mahkeme başkanı, sanık ile maktul arasında geçen görüşmelere ilişkin istenen bilirkişi raporunun dava dosyasına girdiğini kaydetti. Bilirkişi raporuna göre, akşam saatlerinde sanık ile maktulün arasında sık sık olmak üzere telefon ve mesaj kayıtlarının bulunduğunu söyleyen mahkeme başkanı nedenini sordu. Soruyu cevaplayan sanık Baykan, “Taksiye çıktığımda eşimle konuşmamız, mesajlaşmamız oluyordu. Kayıtlar buna dair olabilir. Her ne kadar sıklıkla görüşmüş isek de hangi gerekçeyle görüştüğümüzü hazırlamıyorum” dedi.

Mütalaada babasının Pınar Baykan'ı kanlar içinde gördüğü anlatıldı

Duruşmada cumhuriyet savcısı esas hakkında görüşünü açıkladı. Savcılık mütalaasında, maktul ile sanığın yaklaşık 7 yıldır evli olduğunu, 2 yaşında bir kızları olduğunu, olay günü ailesinin Pınar Baykan'dan haber alamaması üzerine babası Cemal Umay'ın kızının evine gittiğini ve kızını salonda kanlar içinde yerde yatar vaziyette gördüğünü kaydetti. Cemal Umay'ın damadı olan sanığı aradığının belirtildiği mütalaada, Pınar Baykan'ın vücudunda tespit edilen altı adet kesici alet yarasından üçünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu anlatıldı.

Sanık erkeklik gururunun incindiğini söyledi

Mütalaada, sanığın Pınar Baykan'ın telefonuna olaydan sonra haberi yokmuş gibi mesajlar gönderdiği belirtildi. Olay sabahı sanığın kızını kayınpederine bıraktıktan sonra telefonunu unuttuğu gerekçesiyle eve döndüğünün anlatıldığı mütalaada yer alan sanığın ifadesinde, Pınar Baykan ile olaydan önceki akşam yaşadıkları tartışmadan dolayı konuşmaya başladıklarını, aralarında tekrar tartışma çıktığını, o esnada patates soyan maktulün bıçağı sanığa salladığını ve sanığın bıçağı aldığını, itiş kakış halinde salona gittiklerini, sanığın bıçağı savurduğunu ve maktule saplandığını, kendisine söylenen sözleri erkeklik gururuna yediremediğini söylediği belirtildi.

Yargılama aşamasında pişmanlık göstermedi

Sanığın resmi nikahlı eşini öldürdüğünün anlatıldığı mütalaada, yargılama aşamasında pişmanlık göstermemesi nedeniyle cezasında indirim uygulanmaması istendi. Canavarca hisle öldürülme sayılması için vahşice hareketler olmasının gerektiğini belirten savcılık, bu yönde kesin veri olmadığını bu nedenle sanığın ‘eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tarafların avukatları, savcılığın mütalaasına karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tarafların mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

“Konuştuklarımızı bir daha düşün”

Davada ara kararın açıklanmasının ardından sanığa uyarıda bulunan mahkeme başkanı, “Taktir tabi ki mahkemenin ama ben de bir anneyim. Bir anne olarak şunu söylemek istiyorum. Bu olayın bir de vicdani yönü var. Bir kızın var. Yarın bir gün büyüyecek. Belki bu duruşma tutanaklarını okuyacak. Ona bir borcun olduğunu düşünüyorum, vicdani olarak. İfadelerinde hatırlamıyorum dediğin kısımlar var, bu kısımları bir daha düşün. Ona göre savunmanı hazırla. Bu konuştuklarımızı gidince bir daha düşün” dedi.

Duruşma çıkışında sanığa tepki gösteren Pınar Baykan'ın annesi Nimet Umay ise, “Sen kızını göremeyeceksin. Hasretinden öleceksin” şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Erhan Baykan ‘şüpheli', Fatih Umay, Nimet Umay ile Cemal Umay ise ‘müşteki' olarak yer aldı.

İddianamede, maktul ile şüphelinin mutfakta tartışmaya başladıkları, şüphelinin olay sonrası bulunamayan bıçağı maktulün elinden aldığı ve salonda bıçağı maktule birden fazla kez saplamak sureti ile ölümüne neden olduğu, bu kapsamda ‘eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçunu işlediği anlatıldı. İddianamede, şüphelinin ‘eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

İrem Demir

