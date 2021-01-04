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Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında mahkeme salonu karıştı

Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında mahkeme salonu karıştı
Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında mahkeme salonu karıştı

Pınar Gültekin cinayetinin devam ettiği Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi salonu, tanıklardan Pınar Gültekin’in arkadaşı Ceren Tunç’un dinlendiği sırada karıştı.

Ceren Tunç tanık olarak dinlenirken, mahkeme başkanının daha önce verdiği ifade ile mahkemede verdiği ifade arasında çelişki bulunduğunu söylemesi üzerine Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'in sinirlenerek duruşma salonunu terk etmesi ile hareketlilik başladı.

Ceren Tunç'un mahkemede verdiği ifadede katil zanlısı Cemal Metin Avcı'dan Pınar Gültekin'in tehditle para aldığına yönelik iddiası sonrası baba mahkeme başkanının tanığı yönlendirdiğini ileri sürerek salonu terk etti.
Pınar Gültekin'in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir mahkeme başkanının tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürerek ailenin talebi ile reddi hakim talebinde bulundu.

Bekir Tosun - Eren Ayhan - Mustafa Altar Zeyhan
 

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