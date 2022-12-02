Pınar Karşayaka, A. Efes'e konuk oluyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 9. hafta mücadelesinde A. Efes ile Pınar Karşıyaka, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka 4 Aralık Pazar günü saat 15.30'da başlayacak. Son haftalarda inişli-çıkışlı bir grafik çizen Karşıyaka, zorlu A. Efes deplasmanında galibiyet alarak kötü günlerini taraftarına unutturmak istiyor. İzmir temsilcisi, son olarak ligde Merkezefendi Basket'i sahasında 92-76 mağlup ederek kötü gidişatı ufakta olsa sonlandırmıştı. Yeşil-kırmızılar, ligde daha üst sıralara çıkmak için A. Efes maçına büyük önem veriyor. Kaf-Kaf, bu sezon ligde 4 galibiyet 3 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alırken A. Efes ise ligde 6 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.

Hasan İnce

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