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Pınar Karşıyaka, 5'te 5 yapmanın peşinde

Pınar Karşıyaka, 5'te 5 yapmanın peşinde
Pınar Karşıyaka, 5'te 5 yapmanın peşinde

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarın Frutti Extra Bursaspor’u konuk edecek. İzmir temsilcisi, yeşil-beyazlıları hatasız geçerek ligde arka arkaya 5. galibiyetini almak istiyor.

Pınar Karşıyaka, yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Bursaspor ile mücadele edecek. Bu zorlu mücadele saat 18.00'de başlayacak. Kaf-Kaf, 7 galibiyet, 3 mağlubiyetle ligde 6. sırada yer alırken, Bursaspor ise 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 4. sırada bulunuyor. Pınar Karşıyaka'nın 4 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

Yeşil-kırmızılılar, bu maçı da kazanarak hem üst üste 5. galibiyetini elde etmek isterken, hem de zirveye yaklaşmanın hesaplarını yapmak istiyor.

Hasan İnce
 

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