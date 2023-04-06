Pınar Karşıyaka - A. Efes maçının biletleri satış çıkıyor

Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Pınar Karşıyaka, 9 Nisan Pazar günü A. Efes'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Müsabakanın biletleri 7 Nisan Cuma günü saat 15.00'den itibaren tüm KSK Store'larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store'da, öğrenci biletleri ise 8 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren Mavibahçe KSK Store'da satışta olacak
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP: 400-2000 TL
Tam: 100 TL
Öğrenci: 50 TL
Hasan İnce
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