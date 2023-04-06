İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pınar Karşıyaka - A. Efes maçının biletleri satış çıkıyor

Pınar Karşıyaka - A. Efes maçının biletleri satış çıkıyor
Pınar Karşıyaka - A. Efes maçının biletleri satış çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında oynanacak Pınar Karşıyaka - A. Efes müsabakasının biletleri yarın satışa çıkacak.

Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Pınar Karşıyaka, 9 Nisan Pazar günü A. Efes'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Müsabakanın biletleri 7 Nisan Cuma günü saat 15.00'den itibaren tüm KSK Store'larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store'da, öğrenci biletleri ise 8 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'den itibaren Mavibahçe KSK Store'da satışta olacak

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 400-2000 TL
Tam: 100 TL
Öğrenci: 50 TL

Hasan İnce
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.