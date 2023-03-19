Pınar Karşıyaka, galibiyet serisine devam etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Pınar Karşıyaka, dün oynanan maçta Gaziantep Basketbol'a konuk oldu. 3. ve 4. periyotta üstünlüğünü hissettiren Kaf-Kaf, karşılaşmayı 84-77 kazanmayı başardı. Bu galibiyetle arka arkaya 5. maçını kazanan yeşil-kırmızılılar daha önce Galatasaray, Beşiktaş, Tofaş ve Fenerbahçe Beko'yu mağlup etmişti. İzmir temsilcisi, bu sezon en fazla üstü üste 6 maç kazanmıştı. Ufuk Sarıca ve öğrencileri kaybetmeden 2 maç daha kazanırsa bu sezon yeni bir rekor kıracak. Öte yandan Pınar Karşıyaka, gelecek hafta zirve mücadelesi veren Türk Telekom'u konuk edecek. İzmir temsilcisinin kazanması halinde zirve için önemli bir adım atmış olacak.

Hasan İnce

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.