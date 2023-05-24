Pınar Karşıyaka, iç sahada ligin en iyilerinden

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, bu sezon iç sahada oynadığı 15 maçın 13'ünü kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Yeşil-kırmızılılar, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sadece Tofaş ve Türk Telekom'a kaybetti. Kaf-Kaf, evinde 15 galibiyet alan Türk Telekom ve 14 kez kazanan Fenerbahçe'nin ardından bu alanda 13 galibiyeti olan Efes'le birlikte en iyi üçüncü takım konumunda bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, evinde bin 376 sayı atarken, bin 277 sayıya da engel olamadı.

Hasan İnce

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