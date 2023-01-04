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Pınar Karşıyaka, İspanya'dan mutsuz ayrıldı

Pınar Karşıyaka, İspanya'dan mutsuz ayrıldı
Pınar Karşıyaka, İspanya'dan mutsuz ayrıldı

FIBA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Pınar Karşıyaka, play-in turunun ilk maçında deplasmanda Murcia'ya 97-92 mağlup oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, play-in turunun ilk müsabakasında İspanyol temsilcisi UCAM Murcia'ya konuk oldu. Zorlu mücadele Palacio de Deportes de Murcia Salonu'nda oynandı ve Pınar Karşıyaka, karşılaşmayı 97-92 kaybetti. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılılar, seride 1-0 geriye düştü. Karşılaşmanın rövanş maçı ise 11 Ocak Çarşamba günü İzmir'de oynanacak. Murcia bu müsabakayı kazanması durumunda seride 2-0 öne geçecek ve yeşil-kırmızılıları turnuvadan elemiş olacak.

Hasan İnce

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