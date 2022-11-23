Pınar Karşıyaka, İtalya'da kayıp

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Reggio Emilia ile karşılaştı. Müsabaka Giulio Bigi Spor Salonu'nda oynandı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini Pınar Karşıyaka 19-13 geride tamamladı. İkinci çeyrekte ise yeşil-kırmızılılar maça ortak olsa da ilk yarıya 35-33 yenik girdi. Üçüncü çeyrekte de farkın açılmasına izin vermeyen Pınar Karşıyaka 57-53'lük skorla çeyreği geride tamamladı. Son bölümde de öne geçemeyen yeşil-kırmızılılar, müsabakayı 74-70 kaybetti. İzmir ekibi, bu sonuçla birlikte Basketbol Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini almış oldu.

Hasan İnce





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