Pınar Karşıyaka, Türk Telekom deplasmanında

Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci müsabakasında yarın saat 20.00'de Ankara Spor Salonu'nda Türk Telekom'un konuğu olacak. Serinin ilk maçını Pınar Karşıyaka 98-94 kaybederek seride 1-0 geriye düştü. Kaf-Kaf, deplasmanda oynayacağı mücadeleyi kazanarak serideki durumu 1-1'e getirmek istiyor.

İzmir temsilcisinin kazanması durumunda seri 1-1'e gelecek ve eşleşmenin dördüncü maça uzaması kesinleşmiş olacak. Yeşil-kırmızılıların kaybetmesi durumunda ise Türk Telekom büyük bir avantaj yakalayacak. Öte yandan Pınar Karşıyaka'nın bu sezon Türk Telekom'a karşı galibiyeti bulunmuyor.

Hasan İnce



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