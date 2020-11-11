Pınar Karşıyaka'da 8 koronavirüs vakası

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, son yapılan testlerde 1 oyuncu da daha pozitif korona virüs vakasına rastlandığını açıkladı. Daha önce de 6 oyuncu ve 1 teknik edip personelinde pozitif vaka olduğunu bildiren yeşil-kırmızılı ekip, ligde oynayacağı Büyükçekmece Basketbol müsabakasında yeterli kadroyu oluşturmadığından dolayı mücadelenin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Pınar Karşıyaka ayrıca, pozitif vakaya rastlanan oyuncunun tedavisine başlandığını, diğer oyuncuların ve teknik edip personelinin izolasyon sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Salih Yılmazsoy

