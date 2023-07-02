Pınar Karşıyaka'dan 2 transfer

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, yeni sezona iddialı girmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak iç transferde Erick McCollum, Deniz Kılıçlı, Kenan Sipahi, Thomas Akyazılı, Efe Ergi Tırpancı ve Mert Celep ile sözleşme uzatan Pınar Karşıyaka, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers, Boston Celtics ve Birmingham Squadron formaları giyen Amerikalı 28 yaşındaki forvet oyuncusu Kelan Martin ile en son A. Efes forması giyen 20 yaşındaki pivot Furkan Haltalı'yı kadrosuna kattı.

Öte yandan, geçtiğimiz sezonu G-League ekibi Birmingham Squadron'da geçiren Martin, 19,4 sayı, 4,4 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakalarken, A. Efes forması ile Furkan Haltalı 3,38 sayı ve 1,85 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Akın Küçükkurt



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