İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pınar Karşıyakalı Jaylon Brown, 3 sayı rekoru kırdı

Pınar Karşıyakalı Jaylon Brown, 3 sayı rekoru kırdı
Pınar Karşıyakalı Jaylon Brown, 3 sayı rekoru kırdı

Pınar Karşıyaka forması giyen Jaylon Brown, dün oynanan Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakasında 10 tane isabetli üçlük atarak; bu sezon bir maçta en fazla 3’lük atan oyuncu oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, dün Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta toplam 206 sayı çıktı. 3'lüklerin havada uçuştuğu mücadelede Pınar Karşıyaka forması giyen Jaylon Brown, 13/10 üçlük isabeti kaydederek Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon bir maçta en fazla 3 sayılık basket atan oyuncu oldu. Öte yandan ABD'li oyuncu galibiyette başrol oynarken toplamda 36 sayı üreterek takımının en skorer ismi oldu.


Hasan İnce
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.