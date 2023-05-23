Pınar Karşıyaka'nın play-off maçlarının tarihleri belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 30 müsabakada 21 galibiyet ve 9 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, normal sezonu dördüncü sırada noktalamayı başardı ve play-off çeyrek finalinde ligde beşinci olan Bursaspor'la eşleşti. Saha avantajının İzmir temsilcisinde olacağı ve iki galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği play-off çeyrek finalinde ilk maç 26 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da İzmir'de oynanacak. İkinci müsabaka ise 30 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Bursa'da yapılacak. Seride eşitlik olması durumunda eşleşme üçüncü maça uzayacak. Söz konusu karşılaşma da 1 Haziran Perşembe günü İzmir'de oynanacak ve yarı finale yükselen takım belli olacak. Öte yandan normal sezonda oynanan lig maçlarında iki takım ev sahibi oldukları müsabakaları kazanarak 1'er galibiyet elde etti.

Hasan İnce



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