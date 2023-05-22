Pınar Karşıyaka'nın play-off'taki rakibi belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 30 müsabakada 21 galibiyet, 9 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, normal sezonu dördüncü sırada noktalamayı başardı. Kaf-Kaf, play-off'ta bir maç eksiği olmasına rağmen ligi beşinci sırada tamamlamayı garantileyen Bursaspor'la eşleşti. Saha avantajının İzmir temsilcisinde olacağı play-off çeyrek finalinde iki galibiyet alan takım yarı finale yükselecek. Öte yandan normal sezonda oynanan lig maçlarında da iki takım ev sahibi oldukları müsabakaları kazanarak birer galibiyet elde etti.

Hasan İnce

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