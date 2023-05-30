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Pınar Karşıyaka'ya Bursaspor maçının faturası ağır oldu

Pınar Karşıyaka'ya Bursaspor maçının faturası ağır oldu
Pınar Karşıyaka'ya Bursaspor maçının faturası ağır oldu

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final müsabakasında yaşanan tribün olayları nedeniyle 202 bin 734 TL’lik para cezası ile cezalandırıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Bursaspor'la karşı karşıya geldi. Ev sahip ekip uzatmalara giden müsabakayı 91-83 kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşma sırasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki kez anons yapılırken, merdiven boşluklarının dolu olması da dikkat çeken bir diğer detay oldu. Durum böyle olunca 26 Mayıs Cuma günü İzmir'de oynanan Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle ceza yağdı. Yeşil-kırmızlı ekibe, Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 150 bin TL, merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle ise 52.734,37 TL ceza verildi. Böylece Kaf-Kaf, toplamda 202.734,37 TL ceza almış oldu.

Hasan İnce

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