Pinhani İzmir'de gençlere konser verdi

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) önemli organizasyonlarından biri olan GNÇ SporFest 2022'de eğlence, sevilen müzik grubu Pinhani konseriyle devam etti. İzmir'de, 100'ü aşkın üniversiteden gelen genç sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda gençler, Pinhani grubu ile yorgunluk attı. Grup, ‘Dünyadan Uzak' ve yeniden gündemde olan ‘Aşk Bir Mevsim' gibi parçalarının da yer aldığı sevilen şarkılarını gençler için seslendirdi. Konser, Ege Üniversitesi kampüsünde gerçekleşti.