Pinpon topu, davul derisi kullanarak steteskop yaptılar

PAÜ Teknoloji Fakültesi Fuaye Alanı'nda yapılan serginin açılışında konuşan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın, fakültelerinde düzenlenen etkinliklerin kendilerine şevk vererek bir örnek teşkil ettiğini belirterek sergiyi açan öğrencileri tebrik etti. Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Koluman öncülüğünde, Biyomedikal Mühendisliğine Giriş dersi kapsamında öğrencilerin farkındalığı artırmak ve yeni bir ürün ortaya koyması amacıyla düzenlenen sergide, öğrencilerin davul derisi, pinpon topu, yoğurt kabı gibi farklı malzemeler kullanarak tasarladıkları steteskop, hoparlör gibi çeşitli cihazlar sergilendi.