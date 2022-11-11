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Pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladılar

Pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladılar
Pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladılar

Elazığ’da zabıta ve polis ekipleri tarafından dilencilere operasyon düzenlendi. Bir dilencinin yanında bulan pirinç torbasını kontrol eden zabıta ekipleri, pirincin içinden taş ayıklar gibi para ayıkladı. Ekipler, bir kiloluk pirincin içerisinden 450 lira çıkardı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan 35 dilenci Zabıta Kontrol Noktasına götürüldü. Burada dilencilerin üzerleri arandı. Bir dilencinin elinde bulunan pirinç poşetinden şüphelenen ekipler, baktıklarında içerisinde para olduğunu gördü. Bunun üzerine pirinci bir tepsiye döken ekipler, taş ayıklar gibi para ayıkladı. Bir kilo pirincin içerisinden 450 lira çıktı. Paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği dilencilerin her birine 204 lira para cezası kesildi.

Kamil Can Kılıç
 

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